Малкин стал третьим хоккеистом из России, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, заработавший два (1+1) очка со встрече с «Бостоном» (4:1), продлил результативную серию до восьми матчей, а также набрал 1100-е очко в НХЛ.

За карьеру у него 424 голов и 676 передач в 935 матчах.

Малкин стал третьим игроком из России, набравшим столько очков в НХЛ.

Выше него в списке лучших российских бомбардиров идут только капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1299 в 1176 матчах), а также экс-форвард «Детройта» Сергей Федоров (1179 в 1248 матчах).

В нынешнем сезоне НХЛ 34-летний россиянин провел 27 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка.

«Питтсбург» — «Бостон»: Малкин забросил шайбу в большинстве