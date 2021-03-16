Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Он помог команде реализовать большинство.

Sid to Malkin. Money pic.twitter.com/6SInJPZyxj — SB Nation NHL (@SBNationNHL) March 16, 2021

Россиянин отличился на 12-й минуте второго периода. Счет матча — 3:1 в пользу «Питтсбурга».