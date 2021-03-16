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«Питтсбург» — «Бостон»: Малкин забросил шайбу в большинстве

03:29
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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Он помог команде реализовать большинство.

Россиянин отличился на 12-й минуте второго периода. Счет матча — 3:1 в пользу «Питтсбурга».

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