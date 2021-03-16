«Питтсбург» — «Бостон»: Малкин забросил шайбу в большинстве
03:29
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Он помог команде реализовать большинство.
Sid to Malkin. Money pic.twitter.com/6SInJPZyxj— SB Nation NHL (@SBNationNHL) March 16, 2021
Россиянин отличился на 12-й минуте второго периода. Счет матча — 3:1 в пользу «Питтсбурга».
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...