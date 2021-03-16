Панарин прокомментировал результативную ошибку в овертайме матча с «Филадельфией»
09:06
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин 16 марта в интервью официальному сайту НХЛ прокомментировал ошибку в овертайме матча против «Филадельфии» (4:5).
«Моя ошибка в овертайме? Я хотел поймать Ворачека на противоходе и убежать в быструю атаку. Если бы я пробросил шайбу мимо чеха, то у нас было бы численное преимущество, ведь еще один из игроков «Флайерз» побежал на смену. Я рискнул, но угодил в соперника, наверное, плохо рассчитал тайминг», — заявил Панарин.
An iron man shift and a GWG for Jake. ? #AnytimeAnywhere | @jachobe pic.twitter.com/PavKg2FCi7— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) March 16, 2021
Для 29-летнего Панарина это был первый матч после паузы, связанной с обвинением в избиении девушки в 2011 году. Российский форвард во встрече набрал три (1+2) очка.
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