Панарин прокомментировал результативную ошибку в овертайме матча с «Филадельфией»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин 16 марта в интервью официальному сайту НХЛ прокомментировал ошибку в овертайме матча против «Филадельфии» (4:5).

«Моя ошибка в овертайме? Я хотел поймать Ворачека на противоходе и убежать в быструю атаку. Если бы я пробросил шайбу мимо чеха, то у нас было бы численное преимущество, ведь еще один из игроков «Флайерз» побежал на смену. Я рискнул, но угодил в соперника, наверное, плохо рассчитал тайминг», — заявил Панарин.

Для 29-летнего Панарина это был первый матч после паузы, связанной с обвинением в избиении девушки в 2011 году. Российский форвард во встрече набрал три (1+2) очка.