Овечкин проиграл только Гретцки по скорости достижения 717 шайб за карьеру

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по итогам матча с «Баффало» (6:0), в котором он забросил шайбу, не только догнал Фила Эспозито по количеству голов в НХЛ (717), но и занял второе место по скорости достижения такого количества шайб.

Быстрее голы забивал только Уэйн Гретцки. Знаменитому канадскому хоккеисту для достижения 717 шайб понадобилось 924 матча — против 1176 — у Овечкина.

Далее идут Бретт Халл (1188), Фил Эспозито (1282), Марсель Дионн (1286), Горди Хоу (1527) и Яромир Ягр (1532).