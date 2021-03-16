Овечкин проиграл только Гретцки по скорости достижения 717 шайб за карьеру
08:30
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по итогам матча с «Баффало» (6:0), в котором он забросил шайбу, не только догнал Фила Эспозито по количеству голов в НХЛ (717), но и занял второе место по скорости достижения такого количества шайб.
Быстрее голы забивал только Уэйн Гретцки. Знаменитому канадскому хоккеисту для достижения 717 шайб понадобилось 924 матча — против 1176 — у Овечкина.
Далее идут Бретт Халл (1188), Фил Эспозито (1282), Марсель Дионн (1286), Горди Хоу (1527) и Яромир Ягр (1532).
#ALLCAPS Alex Ovechkin is the 2nd fastest player in history to reach the 717-goal mark— Sportsnet Stats (@SNstats) March 16, 2021
Can he still catch Wayne Gretzky for the career goal-scoring crown? pic.twitter.com/8eBWyOrNmW
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