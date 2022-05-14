Малкин сравнялся с Бурком по очкам за карьеру в Кубке Стэнли

«Питтсбург» играет с «Рейнджерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. После двух периодов ничья — 3:3.

В конце второго периода голом отметился российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин. Таким образом, у россиянина теперь 180 очков в плей-офф НХЛ за карьеру.

Малкин поднялся на 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли, сравнявшист с Рэем Бурком.

Напомним, счет в серии 3-2 в пользу «Пингвинз».