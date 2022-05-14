Малкин забросил третью шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли

«Питтсбург» сравнял счет в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

На 17-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Для него этот гол стал третьим в этом Кубке Стэнли.