Иван Савин: «Если Кузнецов и Дадонов будут готовы к переговорам, мы сделаем все, чтобы они оказались в «Тракторе»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» оценил вероятность появления в команде воспитанников челябинского хоккея Евгения Кузнецова и Евгения Дадонова, которые выступают в НХЛ.

— У Евгения Кузнецова и Евгения Дадонова через год заканчиваются контракты в НХЛ. Ждете их в «Тракторе»?

— Приход любого из них сделает команду на порядок мощнее. Причем любую команду. Конечно, хотелось бы, чтобы это был «Трактор». Если ребята будут готовы к переговорам, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они оказались в «Тракторе».