Кузнецов: «В третьем периоде матча с «Флоридой» все было в наших руках»

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:3 ОТ).

«В третьем периоде все было в наших руках. В конце концов, имеем то, что есть. Паники нет», — приводит слова Кузнецова журналистка Саманта Пэлл.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 12 мая и начнется в 2:30 мск.