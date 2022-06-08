Кучеров удвоил преимущество «Тампы» в четвертом матче с «Рейнджерс»

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«Тампа» удвоила преимущество в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Рейнджерс». Игра проходит на «Амали Арене».

На 14-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ассистировал ему Ондржей Палат и Ян Рутта.

Для 28-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 7-й в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Напомним, после трех игр «Рейнджерс» ведут в серии — 2-1.