Боумэн оценил игру Кучерова, сравнив его с Гретцки

Девятикратный победитель Кубка Стэнли Скотти Боумэн прокомментировал игру российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в этом плей-офф НХЛ.

«В его голове каждая атака рождается до ее начала. Мало кто из игроков обладает таким талантом. У Гретцки было точно такое же умение. Что говорили об Уэйне и что можно сейчас сказать и о Никите, так это то, что у них глаза на затылке. Понятно, что это фигура речи, но когда он получает шайбу, то ему не нужно осматриваться и думать, что дальше. Обычно, когда Кучеров получает шайбу, то сразу попадает под давление, но уже знает, что делать дальше», — цитирует The Athletic Боумэна.

«Рейнджерс» ведут в серии против «Тампы» — 2-1. Четвертый матч пройдет сегодня, 8 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.