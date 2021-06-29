Кучеров прокомментировал победу «Тампы» в первом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля»
08:36
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Монреалем» (5:1) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
«Мы пытались придерживаться своего плана и играть так все 60 минут. Мы не думаем о сопернике. У нас есть система, есть план, который мы стараемся выполнять», — приводит Tampa Bay Times слова Кучерова.
«Тампа» ведет в серии с «Монреалем» со счетом 1-0. Второй матч состоится 1 июля. Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первой игре и был признан первой звездой встречи.
Дополнительная информация:
https://www.tampabay.com/sports/lightning/2021/06/28/lightning-strike-first-against-canadiens-in-stanley-cup-final/?utm_content=%40TBTimes_Sports&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialFlow
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