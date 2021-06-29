Кучеров прокомментировал победу «Тампы» в первом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Монреалем» (5:1) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы пытались придерживаться своего плана и играть так все 60 минут. Мы не думаем о сопернике. У нас есть система, есть план, который мы стараемся выполнять», — приводит Tampa Bay Times слова Кучерова.

«Тампа» ведет в серии с «Монреалем» со счетом 1-0. Второй матч состоится 1 июля. Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первой игре и был признан первой звездой встречи.