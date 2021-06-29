Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров прокомментировал победу «Тампы» в первом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля»

08:36
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа»
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа»
Теги:

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Монреалем» (5:1) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Мы пытались придерживаться своего плана и играть так все 60 минут. Мы не думаем о сопернике. У нас есть система, есть план, который мы стараемся выполнять», — приводит Tampa Bay Times слова Кучерова.

«Тампа» ведет в серии с «Монреалем» со счетом 1-0. Второй матч состоится 1 июля. Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первой игре и был признан первой звездой встречи.

Дополнительная информация:

https://www.tampabay.com/sports/lightning/2021/06/28/lightning-strike-first-against-canadiens-in-stanley-cup-final/?utm_content=%40TBTimes_Sports&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialFlow

Опрос

проголосовало: 3883
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
На Шри-Ланке вынужденно сел самолет с мертвыми пассажирами на борту
Какие знаки зодиака не нуждаются в любви и почему
В Польше прокомментировали поддержку Киевом нацистских движений

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей