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Кучеров отметил роль Василевского в победе «Тампы» во втором матче серии против «Айлендерс»

09:26

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметил роль вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского в победе над «Айлендерс» (4:2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

«Андрей ненавидит проигрывать. Тем более два раза подряд. Он два периода держал нас в игре, только в меньшинстве сделал шесть сэйвов или около того. Мы надеемся на него, и он нас не подводит. Скажу даже больше, мы на него равняемся», — приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова.

Благодаря победе «Тампа» сравняла счет в серии против «Айлендерс» — 1-1. Третий матч состоится 18 июня.

Во втором матче против «Айлендерс» Кучеров сделал 3 результативных передачи и вышел на четвертое место по результативности в плей-офф НХЛ среди россиян. Форвард является самым результативным игроком Кубка Стэнли с 2014 года.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kucherov-i-vasilevskiy-dali-chempionskij-otvet-islanders/c-325353472

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Иван Торопцев все материалы автора
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