Кучеров вышел на четвертое место по результативности в плей-офф НХЛ среди россиян
08:43
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на четвертое место по результативности в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов.
После победы во втором матче полуфинала Кубка Стэнли над «Айлендерс» (4:2) у Кучерова 117 (41+76) очков в 103 матчах плей-офф. Форвард догнал защитника Сергея Зубова (24+93 в 164 матчах).
Лидером по количеству очков в плей-офф НХЛ среди россиян является Сергей Федоров, на счету которого 176 очков (52+124). Вторым идет Евгений Малкин со 174 очками (64+110). Третий — Александр Овечкин со 135 очками (71+64).
Дополнительная информация:
https://www.quanthockey.com/nhl/nationality/russian-nhl-players-career-playoff-stats.html
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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