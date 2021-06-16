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Кучеров вышел на четвертое место по результативности в плей-офф НХЛ среди россиян

08:43
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
Никита Кучеров. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вышел на четвертое место по результативности в плей-офф НХЛ среди российских хоккеистов.

После победы во втором матче полуфинала Кубка Стэнли над «Айлендерс» (4:2) у Кучерова 117 (41+76) очков в 103 матчах плей-офф. Форвард догнал защитника Сергея Зубова (24+93 в 164 матчах).

Лидером по количеству очков в плей-офф НХЛ среди россиян является Сергей Федоров, на счету которого 176 очков (52+124). Вторым идет Евгений Малкин со 174 очками (64+110). Третий — Александр Овечкин со 135 очками (71+64).

Дополнительная информация:

https://www.quanthockey.com/nhl/nationality/russian-nhl-players-career-playoff-stats.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей