Кучеров является самым результативным игроком Кубка Стэнли с 2014 года

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился тремя голевыми передачами во втором матче третьего раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (4:2).

Как сообщает ESPN, у россиянина теперь 116 очков в играх Кубка Стэнли за карьеру. Он набрал на 31 очков в плей-офф больше, чем кто-либо другой, с тех пор, как Кучеров впервые сыграл в плей-офф в 2014 году.

В этом сезоне Кучеров набрал в Кубке Стэнли 22 (5+17) очка в 13 матчах.