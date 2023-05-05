Кубок Стэнли, 6 мая: «Каролина» сыграет с «Нью-Джерси»

Матч второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Второй матч

03.00 мск. «Каролина» — «Нью-Джерси»

Счет в серии: 1-0

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