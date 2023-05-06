Журналист Лебрюн: «Опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм игроков были преувеличены?»

Инсайдер и журналист TSN Пьер Лебрюн отреагировал на победу «Каролины» во втором матче серии с «Нью-Джерси» (6:1).

«Опасения по поводу результативности «Каролины» из-за травм ключевых игроков были преувеличены? Впечатляющая глубина состава», — написал Лебрюн в Twitter.

«Харрикейнз» из-за травм лишились Андрея Свечникова, Онджей Касе, Теуво Терявяйнена, Макса Пачиоретти и Джейка Гардинера.

Счет в серии 2-0 в пользу «Каролины». Третий матч пройдет 7 мая и начнется в 22:30 мск.