«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» и увеличила отрыв в серии
«Каролина» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 6:1.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Йеспери Котканиеми, еще по голу забили Джордан Стаал, Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Стефан Ноусен. У «Дэвилз» единственную шайбу забросил Майлз Вуд.
Счет в серии 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 7 мая и начнется в 22:30 мск.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)
Голы: Котканиеми — 2 (бол., Гостисбеер, Друри), 21:35 — 1:0. Котканиеми — 3 (Мартинук, Фаст), 23:58 — 2:0. Стаал — 1 (Друри, Пеши), 37:25 — 3:0. Нечас — 2 (Гостисбеер, Слэвин), 39:44 — 4:0. Вуд — 1 (Маклеод, Бастиан), 43:49 — 4:1. Мартинук — 1, 52:48 — 5:1. Ноесен — 3 (Ахо, Джарвис), 53:42 — 6:1.
Вратари: Андерсен — Шмид (Ванечек, 40:00).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (9+16+10) — 29 (8+12+9).
Наши: — .
6 мая. Роли. PNC Arena.
Счет в серии: 2-0
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|6.05
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|6 : 1