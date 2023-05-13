«Вегас» вышел вперед в серии с «Эдмонтоном». Барбашев сделал голевую передачу
«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3. Счет в серии стал 3-2.
Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился голевой передачей.
Шестой матч в серии состоится 14 мая на льду «Ойлерз».
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Вегас» — «Эдмонтон» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Голы: Макдэвид — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 3:02 — 0:1. Айкел — 6 (Мартинес, Маршессо), 3:52 — 1:1. Хаймэн — 3 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 9:56 — 1:2. Стоун — 5 (бол., Айкел, Маршессо), 34:05 — 2:2. Смит — 1 (бол., Барбашев, Карлссон), 34:34 — 3:2. Хэг — 1 (Айкел, Маршессо), 35:34 — 4:2. Макдэвид — 7 (бол., Бушар), 42:40 — 4:3.
Вратари: Хилл — Скиннер (Кэмпбелл, 35:34, 58:10).
Штраф: 21 — 14.
Броски: 31 (11+11+9) — 34 (15+8+11).
Наши: Барбашев (14.13/1/+2) — Костин (3.30/0/-1).
13 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18519 зрителей.
Счет в серии: 3-2
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|3 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|3 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|13.05
|02:00
|
Торонто – Флорида
|2 : 3 ОТ
|13.05
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|4 : 3
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|18
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|11
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|11
|8
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|6
|1.80
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.89
|
|
Адин Хилл
Вегас
|3
|1.89