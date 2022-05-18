«Каролина» и «Рейнджерс» проведут первый матч второго раунда Кубка Стэнли

Очередные первые матчи второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Восточная конференция. Первый матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 02.00 по московскому времени

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Западная конференция. Первый матч

«Калгари» — «Эдмонтон» — 04.30

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке