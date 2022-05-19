Ткачак — первый после Флери автор хет-трика у «Калгари» в матче плей-офф НХЛ

Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак забросил три шайбы в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона» (9:6).

23-летний американец стал первым автором хет-трика в истории «Калгари» после Тео Флери, который набрал 5 (4+1) очков во встрече 1995 года.

Помимо Ткачака и Флери три гола в одной игре плей-офф НХЛ за «Флэймс» было у Майка Салливана, Хокана Луба, Дуга Райзбро и Пола Райнхарта.

На счету Ткачака 9 очков (4+5) в 8 матчах текущего плей-офф.