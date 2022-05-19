9:6! «Калгари» переиграл «Эдмонтон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ

«Калгари» выиграл у «Эдмонтона» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 9:6. Нападающий «Флэймз» Мэттью Ткачак оформил хет-трик.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров не отметился результативными действиями.

Второй матч в серии состоится 21 мая. Начало встречи — 5.30 по московскому времени.