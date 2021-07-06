Кубок Стэнли-2021 вошел в топ-5 в истории лиги по количеству овертаймов
08:05
«Монреаль» на своей площадке одержал победу над «Тампа-Бэй» в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча, которая состоялась в «Белл Центре» в Монреале, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Хабс».
Эта игра стала 27-й в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, завершившейся в овертайме. Этот розыгрыш вошел в топ-5 по их количеству за всю историю лиги.
Рекордными стали сезоны-1992/1993 и 2019/2020, когда в общей сложности было сыграно по 28 овертаймов. По 27 овертаймов было сыграно в сезонах-2012/2013 и 2016/2017.
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