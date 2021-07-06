Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Вратарь «Монреаля» Прайс вышел на пятое место по победам в овертаймах в домашних матчах плей-офф НХЛ

07:15
Теги:

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс одержал 9-ю победу в карьере в овертайме домашнего матча плей-офф НХЛ.

33-летний канадец поднялся на пятое место по победам в овертаймах домашних игр Кубка Стэнли, опередив Крэйга Андерсона, Кори Кроуфорда и Тууку Раска. Лидером по этому показателю является Патрик Руа (15).

Счет в серии «Тампа» — «Монреаль» — 3-1. Пятый матч состоится 8 июля.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Опрос

проголосовало: 11397
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Лет 10 назад «Спартак» входил в 20 самых дорогих клубов Европы, а теперь мы в конце первой сотни». Большое интервью Леонида Федуна
Таролог Марианна Абравитова сообщила о смерти своей дочери
Российский ВМФ получит ракетный мини-крейсер
Бандиты расстреляли зрителей футбольного матча в Мексике
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей