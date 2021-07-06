Вратарь «Монреаля» Прайс вышел на пятое место по победам в овертаймах в домашних матчах плей-офф НХЛ
07:15
Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс одержал 9-ю победу в карьере в овертайме домашнего матча плей-офф НХЛ.
33-летний канадец поднялся на пятое место по победам в овертаймах домашних игр Кубка Стэнли, опередив Крэйга Андерсона, Кори Кроуфорда и Тууку Раска. Лидером по этому показателю является Патрик Руа (15).
Stopping 32 in Gm4 on Monday, Carey Price has passed Craig Anderson, Corey Crawford & Tuukka Rask to tie Martin Brodeur for the 5th most career #StanleyCup Playoff OT home wins by a goalie (9). Those with more? Patrick Roy (15), Grant Fuhr (12), Felix Potvin (11), Ed Belfour (10) pic.twitter.com/hqsAD6i7ML— StatsCentre (@StatsCentre) July 6, 2021
Счет в серии «Тампа» — «Монреаль» — 3-1. Пятый матч состоится 8 июля.
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Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
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