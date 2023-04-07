Кто попадает в плей-офф НХЛ: расклад на 7 апреля

В НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

«Сиэтл» после победы над «Аризоной» (4:2) гарантировал себе участие в плей-офф.

Таким образом, в Западной конференции в плей-офф уже вышли «Колорадо», «Даллас», «Миннесота», «Вегас», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Сиэтл». От Восточной конференции в плей-офф примут участие «Каролина», «Нью-Джерси», «Рейнджерс», «Бостон», «Торонто» и «Тампа».

За уайлд-кард от Запада на вакантное место претендуют «Виннипег», «Калгари», «Нэшвилл» и «Сент-Луис», на два места от Востока — «Флорида», «Айлендерс», «Питтсбург» и «Баффало».