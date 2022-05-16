Кросби вышел на пятое место по очкам в плей-офф среди всех игроков НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился результативной передачей в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

Таким образом, 34-летний канадец набрал 201 (71+130) очко в плей-офф и сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром, который занимает пятое место среди всех игроков НХЛ. Лидирует по очкам в плей-офф Уэйн Гретцки (382), на втором месте Марк Мессье (295), замыкает тройку Яри Курри (233). На четвертой строчке с 214 очками — Гленн Андерсон.

На данный момент на счету Кросби 10 (2+8) очков в шести матчах серии с «Рейнджерс».