Голкипер «Питтсбурга» Джерри стал первым вратарем в истории НХЛ, дебютировавшим в серии плей-офф в седьмом матче

Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джерри вышел с первых минут седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

Для 27-летнего канадца это первая игра в текущем плей-офф. Джерри стал первым вратарем в истории НХЛ, дебютировавшим в серии только с седьмого матча. Голкипер пропустил старт первого раунда плей-офф из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Джерри провел 58 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 138 шайб при 91,9 процента отраженных бросков.