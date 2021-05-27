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Кросби о вылете «Питтсбурга» из Кубка Стэнли: «Это просто разочарование»

07:15
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в первом раунде от «Айлендерс» 2-4).

«Я думаю, это просто разочарование. Выход в плей-офф никому не гарантирован, нам повезло, что мы были там много раз. Каждый раз, когда вы играете в плей-офф, это действительно лучшее время года. Вы хотите быть там и играть как можно дольше. Вы хотите побороться за Кубок Стэнли, поэтому проигрывать всегда неприятно», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» победили в серии со счетом 4-2 и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Бостоном».

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей