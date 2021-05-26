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НХЛ, Кубок Стэнли: расписание и результаты матчей 27 мая

23:00
Кирилл Капризов и Кевин Фиала. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов и Кевин Фиала. Фото USA Today Sports
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В ночь на 27 мая пройдут очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли.

Хоккей. НХЛ. 1/8 финала плей-офф
Шестой матч
«Айлендерс» — «Питтсбург» (01.30)
Счет в серии: 3-2.

Шестой матч
«Тампа-Бэй» — «Флорида» (03.00)
Счет в серии: 3-2.

Шестой матч
«Миннесота» — «Вегас» (04.00)
Счет в серии: 3-2.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей