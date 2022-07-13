Губерниев: «Вашингтон» без Овечкина — не «Кэпиталз», а нищеброды»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о влиянии российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на Национальную хоккейную лигу.
«Невозможно отменить Овечкина. Опять возвращаемся к экономике, что «Вашингтон» без Овечкина — не «Кэпиталз», а нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталз», потому что это аттракцион, афиша, имя, публика и касса. Очевидно, что без наших хоккеистов экономика НХЛ значительно ослабнет», — отметил комментатор в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.
По итогам сезона-2021/22 Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 36-летнего нападающего 780 шайб в 1274 матчах в лиге. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
В плей-офф-2021/22 Овечкин набрал 6 (1+5) очков в 6 матчах. «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде» (счет в серии — 2-4).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
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|0
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|3
|Каролина
|0
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|0
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|4
|Коламбус
|0
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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