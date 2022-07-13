Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о влиянии российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на Национальную хоккейную лигу.

«Невозможно отменить Овечкина. Опять возвращаемся к экономике, что «Вашингтон» без Овечкина — не «Кэпиталз», а нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталз», потому что это аттракцион, афиша, имя, публика и касса. Очевидно, что без наших хоккеистов экономика НХЛ значительно ослабнет», — отметил комментатор в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

По итогам сезона-2021/22 Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 36-летнего нападающего 780 шайб в 1274 матчах в лиге. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).