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Губерниев: «Вашингтон» без Овечкина — не «Кэпиталз», а нищеброды»

Губерниев назвал «Вашингтон» без Овечкина нищебродом
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о влиянии российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на Национальную хоккейную лигу.

«Невозможно отменить Овечкина. Опять возвращаемся к экономике, что «Вашингтон» без Овечкина — не «Кэпиталз», а нищеброды из Вашингтона. А с Овечкиным они самые настоящие «Кэпиталз», потому что это аттракцион, афиша, имя, публика и касса. Очевидно, что без наших хоккеистов экономика НХЛ значительно ослабнет», — отметил комментатор в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

По итогам сезона-2021/22 Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 36-летнего нападающего 780 шайб в 1274 матчах в лиге. Выше него находятся только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В плей-офф-2021/22 Овечкин набрал 6 (1+5) очков в 6 матчах. «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде» (счет в серии — 2-4).

Источник: https://m.youtube.com/c/NadinStrelets
Александр Овечкин
Дмитрий Губерниев
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