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Сегодня, 20:54

«Тампа» продлила Чирелли и Чернака на 8 лет

Руслан Минаев
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«Тампа» продлила контракты с защитником Эриком Чернаком и нападающим Энтони Чирелли, сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашения с хоккеистами рассчитаны на 8 лет и начнут действовать с сезона-2023/24.

Среднегодовая зарплата 25-летнего словака Чернака составит 5,2 миллиона долларов. 24-летнего канадца Чирелли — 6,25 миллиона.

Чернак в прошлом сезоне провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (1+12) очков. У Чирелли — 76 матчей и 43 (17+26) очков.

Эрик Чернак
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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