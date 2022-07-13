«Тампа» продлила Чирелли и Чернака на 8 лет

«Тампа» продлила контракты с защитником Эриком Чернаком и нападающим Энтони Чирелли, сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашения с хоккеистами рассчитаны на 8 лет и начнут действовать с сезона-2023/24.

Среднегодовая зарплата 25-летнего словака Чернака составит 5,2 миллиона долларов. 24-летнего канадца Чирелли — 6,25 миллиона.

Чернак в прошлом сезоне провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (1+12) очков. У Чирелли — 76 матчей и 43 (17+26) очков.