37-летний вратарь Галак перейдет в «Рейнджерс»

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Вратарь Ярослав Галак перейдет в «Нью-Йорк», сообщает журналист Ларри Брукс в своем Twitter.

37-летний словак подпишет однолетний контракт на 1,55 миллиона долларов.

В сезоне-2021/22 он провел 17 матчей за «Ванкувер».