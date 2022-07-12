«Колорадо» объявил о новом контракте с Ничушкиным на 8 лет

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на 8 лет. Сообщалось, что среднегодовая зарплата форварда составит 6,125 млн долларов. По нынешнему двухлетнему истекающему контракту Ничушкин получал 2,5 млн долларов за сезон.

Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. В минувшем плей-офф россиянин набрал 15 (9+6) очков и стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».