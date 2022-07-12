Сакик: «Долгосрочный контракт с Ничушкиным был главным приоритетом «Колорадо» в межсезонье»
Президент «Колорадо» по хоккейным операциям Джо Сакик прокомментировал продление контракта с форвардом Валерием Ничушкиным.
«Подписание долгосрочного контракта с Валерием было для нас главным приоритетом в это межсезонье, поскольку он был бы одним из самых востребованных форвардов на рынке. Вэл — большой, сильный, быстрый, цепкий вингер, безжалостно владеющий шайбой. Он может играть в первом звене с нашими лучшими парнями, его можно перемещать вверх и вниз по составу. Он усердно работает вне льда, в тренажерном зале. Он скромный человек и отличный товарищ по команде. Он важный игрок в нашей команде и большая причина, по которой мы выиграли Кубок Стэнли», — приводит слова Сакика официальный сайт клуба.
Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на 8 лет. Сообщалось, что среднегодовая зарплата форварда составит 6,125 млн долларов. По нынешнему двухлетнему истекающему контракту Ничушкин получал 2,5 млн долларов за сезон.
Ничушкин выступает за «Колорадо» с 2019 года. В минувшем плей-офф россиянин набрал 15 (9+6) очков и стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Эвеланш».
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|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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