Ничушкин по новому контракту с «Колорадо» будет получать более 6 миллионов долларов в год

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин подпишет новый контракт с клубом, сообщает журналист Элиотт Фридман.

По сведениям источника, 27-летний россиянин подпишет соглашение на 8 лет со среднегодовой зарплатой в 6,125 млн долларов. Ранее о новом контракте сообщил журналист Пьер Лебрюн.

По нынешнему двухлетнему истекающему контракту 27-летний Ничушкин получает 2,5 миллиона долларов за сезон.

В минувшем плей-офф Ничушкин набрал 15 (9+6) очков и стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».