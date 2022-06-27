Член совета ИИХФ: «Путешествие Кубка Стэнли очень важно для популяризации хоккея»

Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение руководства НХЛ запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию. Ранее об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

«Это вопрос к НХЛ. У них есть свои правила. Путешествие Кубка Стэнли — это часть того, что происходит вокруг игры. Это очень важно для популяризации хоккея. В этом смысле НХЛ стоит на голову выше остальных лиг и стран. НХЛ очень серьезно относится ко всему, что происходит вокруг хоккея — маркетинг, популяризация. Это все часть игры, которая не останавливается на площадке», — сказал Козилос «СЭ».

В ночь на 27 июня «Колорадо» победил «Тампу» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли-2022.

Нападающий Валерий Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард «Лавин» провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.

«Эвеланш» также становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.