В Федерации хоккея Латвии отреагировали на победу «Колорадо» с Ничушкиным в Кубке Стэнли

Член совета ИИХФ, генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о значимости победы «Колорадо» над «Тампой» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ.

Козиолс также высказался о значимости трофея для российского форварда «Лавин» Валерия Ничушкина.

«Кубок Стэнли — это высший трофей, о котором мечтает любой хоккеист. Это понятно. Пик карьеры Ничушкина? Что значит пик карьеры? Думаю, нужно повторять! Нужно продолжать работать. Один кубок, потом второй. Так и до пятого можно дойти», — сказал Козилос «СЭ».

27-летний Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.