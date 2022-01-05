«Тампа» разгромила «Коламбус»
«Тампа» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2. «Лайтнинг» прервали свою трехматчевую серию поражений.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 22 бросков по своим воротам.
Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:7 (0:3, 2:2, 0:2)
Голы: Палат — 11 (бол., Пойнт, Хедман), 4:53 — 0:1. Палат — 12 (Макдона, Пойнт), 9:30 — 0:2. Перри — 9 (бол., Марун, Сергачев), 17:27 — 0:3. Кукан — 1 (Нюквист, Боквист), 20:37 — 1:3. Пойнт — 11 (Фут, Палат), 21:36 — 1:4. Нюквист — 7 (Пик, Гавриков), 24:16 — 2:4. Марун — 7 (бол., Перри, Чирелли), 32:19 — 2:5. Белльмар — 4 (Рутта), 40:36 — 2:6. Киллорн — 10 (Чирелли, Стэмкос), 52:20 — 2:7.
Вратари: Корписало — Василевский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (7+8+7) — 36 (14+14+8).
Наши: Гавриков (20.47/0/-1), Чинахов (13.39/0/-1) — Сергачев (20.26/2/-1).
5 января. Коламбус. Nationwide Arena.
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