НХЛ: расписание и результаты матчей 5 января
4 января, 23:55
В ночь на 5-е января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Бостон» — «Нью-Джерси»
03:00
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»
03:00
«Флорида» — «Калгари»
03:00
«Монреаль» — «Вашингтон»
Матч отложен
«Детройт» — «Сан-Хосе»
03:30
«Чикаго» — «Колорадо»
04:30
«Аризона» — «Виннипег»
05:00
«Анахайм» — «Филадельфия»
06:00
«Сиэтл» — «Айлендерс»
Матч отложен
«Вегас» — «Нэшвилл»
06:00
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
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