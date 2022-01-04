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НХЛ: расписание и результаты матчей 5 января

4 января, 23:55
В ночь на 5-е января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Фото USA Today Sports
В ночь на 5-е января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Фото USA Today Sports
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В ночь на 5-е января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Бостон» — «Нью-Джерси»
03:00

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»
03:00

«Флорида» — «Калгари»
03:00

«Монреаль» — «Вашингтон»
Матч отложен

«Детройт» — «Сан-Хосе»
03:30

«Чикаго» — «Колорадо»
04:30

«Аризона» — «Виннипег»
05:00

«Анахайм» — «Филадельфия»
06:00

«Сиэтл» — «Айлендерс»
Матч отложен

«Вегас» — «Нэшвилл»
06:00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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