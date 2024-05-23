Хиллер стал главным тренером «Лос-Анджелеса»

«Лос-Анджелес» объявил о подписании контракта с Джимом Хиллером. 55-летний специалист занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Кингз» с февраля этого года.

Под руководством Хиллера клуб из Лос-Анджелеса вышел в плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате «Кингз» заняли 7-е место в таблице Западной конференции — 99 очков.

В первом раунде Кубка Стэнли команда уступила «Эдмонтону» со счетом 1-4 в серии.