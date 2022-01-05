НХЛ отложила еще два матча из-за коронавируса
02:38
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила об изменениях в расписании из-за положительных тестах на коронавирус в клубах.
Два матча были отложены: «Коламбус» — «Айлендерс» и «Детройт» — «Филадельфия». Игры должны были состояться 18 января. Новые даты пока не определены. На 18 января была назначена игра «Филадельфия» — «Айлендерс», которая не состоялась 30 ноября.
Матч «Айлендерс» — «Торонто» перенесена с 22 января на 17 апреля. Вместо этого команды 22 января сыграют между собой в Торонто.
The @NHL announced five scheduling changes today.— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 4, 2022
Details: https://t.co/7SHR1cRRB2 pic.twitter.com/ok3k7KIohw
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