НХЛ отложила еще два матча из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила об изменениях в расписании из-за положительных тестах на коронавирус в клубах.

Два матча были отложены: «Коламбус» — «Айлендерс» и «Детройт» — «Филадельфия». Игры должны были состояться 18 января. Новые даты пока не определены. На 18 января была назначена игра «Филадельфия» — «Айлендерс», которая не состоялась 30 ноября.

Матч «Айлендерс» — «Торонто» перенесена с 22 января на 17 апреля. Вместо этого команды 22 января сыграют между собой в Торонто.