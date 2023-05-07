Форвард Мальцев — о своем будущем: «В КХЛ есть интерес. Буду решать»

Российский нападающий фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев поделился мнением о своем будущем. Он рассказал, что станет неограниченно свободным агентом.

«Главный герой пока продолжает преодолевать трудности, но в будущее смотрит с оптимизмом. Все как на «Нетфликс». Спасибо всем, кто следил, переживал, подбадривал. Кто писал, что «Мальцев не годится» — тоже. За репосты всем хоккейным каналам и журналистам респект.

Не вижу причин сериал не продлевать на третий сезон, хотя базовая локация пока непонятна. По правилам коллективного соглашения в НХЛ становлюсь неограниченно свободным агентом, вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать», — написал Мальцев в Telegram-канале.

В этом сезоне 25-летний Мальцев участвовал в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился.