Форвард Мальцев — о своем будущем: «В КХЛ есть интерес. Буду решать»
Российский нападающий фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев поделился мнением о своем будущем. Он рассказал, что станет неограниченно свободным агентом.
«Главный герой пока продолжает преодолевать трудности, но в будущее смотрит с оптимизмом. Все как на «Нетфликс». Спасибо всем, кто следил, переживал, подбадривал. Кто писал, что «Мальцев не годится» — тоже. За репосты всем хоккейным каналам и журналистам респект.
Не вижу причин сериал не продлевать на третий сезон, хотя базовая локация пока непонятна. По правилам коллективного соглашения в НХЛ становлюсь неограниченно свободным агентом, вариантов на односторонний контракт становится больше. Плюс в КХЛ есть интерес. Буду решать», — написал Мальцев в Telegram-канале.
В этом сезоне 25-летний Мальцев участвовал в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился.
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 1
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
|2 - 0
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|7.05
|02:00
|
Вегас – Эдмонтон
|1 : 5
|7.05
|22:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -