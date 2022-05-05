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Сегодня, 05:25

Кочетков признан третьей звездой матча «Каролина» — «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда Кубка Стэнли «Каролина» — «Бостон» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Петр Кочетков. 22-летний россиянин вышел на лед на 8-й минуте встречи, заменив Антти Раанта из-за травмы. Кочетков отразил 29 из 31 броска по своим воротам. Для него эта игра стала дебютной в плей-офф.

Второй звездой признан защитник Энтони Деанджело, который сделал три голевые передачи. Возглавил тройку форвард Себастьян Ахо, забросивший две шайбы.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 1
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 1
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
1 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
1 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
1 - 0
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
1 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 1
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 1
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1 - 1
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
5.05 02:00
Каролина – Бостон
 5 : 2
5.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 3 : 5
5.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
5.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 2 5
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 5
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 2 3
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 3
Патрис Бержерон

Патрис Бержерон

Бостон

 2 2
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 1 0
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 1 0
Луи Доминге

Луи Доминге

Питтсбург

 1 0
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