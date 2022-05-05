Кочетков признан третьей звездой матча «Каролина» — «Бостон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда Кубка Стэнли «Каролина» — «Бостон» (5:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Петр Кочетков. 22-летний россиянин вышел на лед на 8-й минуте встречи, заменив Антти Раанта из-за травмы. Кочетков отразил 29 из 31 броска по своим воротам. Для него эта игра стала дебютной в плей-офф.

Второй звездой признан защитник Энтони Деанджело, который сделал три голевые передачи. Возглавил тройку форвард Себастьян Ахо, забросивший две шайбы.