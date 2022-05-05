Кучеров набрал 3 очка в победном матче «Тампы» с «Торонто»

«Тампа» обыграла «Торонто» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (5:3). Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя голевыми передачами. Голкипер Андрей Василевский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам.

Третья игра в серии состоится на арене «Тампы» 7 мая. Начало игры — 2.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Голы: Хедман — 1 (бол., Киллорн), 19:57 — 0:1. Перри — 1 (Хедман), 22:21 — 0:2. Бантинг — 1 (Марнер, Мэттьюс), 27:47 — 1:2. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 29:57 — 1:3. Хагель — 1 (Пол, Кучеров), 41:33 — 1:4. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 45:38 — 1:5. Марнер — 2 (Маззин, Мэттьюс), 51:53 — 2:5. Керфут — 1 (мен., Броди), 55:43 — 3:5.

Вратари: Кэмпбелл (57:25) — Василевский.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 34 (13+8+13) — 34 (9+14+11).

Наши: Любушкин (13.38/0/-1), Михеев (16.59/2/0) — Кучеров (19.45/4/-1), Сергачев (21.26/0/-1).

5 мая. Торонто. Scotiabank Arena.