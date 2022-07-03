СМИ: клубы НХЛ опасаются, что российские хоккеисты могут не вернуться в лигу

Клубы НХЛ опасаются, что российские хоккеисты могут не вернуться в лигу к началу сезона-2022/23, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, многие команды предлагали российским игрокам провести предсезонную подготовку за пределами России. Также, один из агентов, работающий с россиянами, предлагал своим клиентам не возвращаться домой этим летом.

Кроме того, одной из проблем может стать то, что в прошлом сезоне некоторые европейские хоккеисты, включая российских, получили разрешение играть в НХЛ без рабочих виз в связи с пандемией коронавируса. Представители клубов лиги надеются, что это исключение будет продлено и на следующий сезон.

Начало сезона-2022/23 в НХЛ запланировано на 11 октября.