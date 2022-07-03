В США призвали не пускать Овечкина и других российских хоккеистов обратно в Америку

Американские поклонники НХЛ в соцсетях призвали не пускать в США российских хоккеистов, которые уехали на родину в межсезонье.

Ранее сообщалось, что клубы НХЛ опасаются насчет того, что россияне не смогут вернуться в Штаты перед стартом следующего сезона в лиге.

Dethrone Doug: «Ну и хорошо, пусть остаются там навсегда».

Habs4ever: «Они понимали, на что идут».

BuccaneerMick: «Пока баскетболистка Бриттни Грайнер остается под стражей, нельзя пускать ни одного российского хоккеиста в США».

Eshpo: «Отправьте Овечкина в Россию, пусть играет там!»

Newt Fuller: «В следующем сезоне россияне не должны выступать в НХЛ или других лигах, и нельзя платить им зарплату».

Shawn Golemiec: «Эй, НХЛ, пора уже запретить российским хоккеистам, которые уехали домой, возвращаться назад!»

Jim White: «Клубы НХЛ должны перестать выбирать на драфтах россиян. Лига должна предотвратить это».

Hugh Macdougall: «Почему НХЛ разрешает русским играть у себя? У них же есть своя лига».

Старт сезона-2022/23 в НХЛ запланирован на 11 октября.