Мэттьюс и Торнтон посетили UFC 276

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс и форвард «Флориды» Джо Торнтон посетили UFC 276.

Хоккеисты посетили турнир, который проходит в ночь на 3 июля в Лас-Вегасе.

В главном поединке UFC 276 встретятся Исраэль Адесанья (Нигерия) и Джаред Каннонье (США).