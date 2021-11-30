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Клубам НХЛ запретили проводить командные вечеринки

20:38
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Национальная хоккейная лига разослала новые требования во всех 32 клуба. Всем команда запрещено проводить командные вечеринки в праздничные дни, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

НХЛ пошла на такие меры из-за роста числа заболеваний коронавирусом в лиге.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное