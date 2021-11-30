Клубам НХЛ запретили проводить командные вечеринки

Национальная хоккейная лига разослала новые требования во всех 32 клуба. Всем команда запрещено проводить командные вечеринки в праздничные дни, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

НХЛ пошла на такие меры из-за роста числа заболеваний коронавирусом в лиге.