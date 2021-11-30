НХЛ: расписание матчей 1 декабря. «Флорида» — «Вашингтон», «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй» и другие игры
16:00
В ночь на среду, 1 декабря, состоятся очередные матчи НХЛ.
«Бостон» — «Детройт». 03:00
«Нью-Джерси» — «Сан-Хосе». 03:00
«Филадельфия» — «Айлендерс». 03:00
«Флорида» — «Вашингтон». 03:00
«Миннесота» — «Аризона». 04:00
«Нэшвилл» — «Коламбус». 04:00
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй». 04:00
«Даллас» — «Каролина». 04:30
«Лос-Анджелес» — «Анахайм». 06:30
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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