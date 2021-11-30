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Тайлер Бозак и Коди Сиси попали в ковид-протокол

19:48
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Два игрока клубов НХЛ попали в ковид-протокол. Речь идет о защитике «Эдмонтона» Коди Сиси и нападающем «Сент-Луиса» Тайлере Бозаке, сообщает TSN.

«Эдмонтон» принял решение отменить сегодняшнюю тренировку. Хоккеисты не выйдут на лед из-за соображений предосторожности.

27-летний Сиси в этом сезоне провел 20 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

На счету 35-летнего Бозака 7 (1+6) результативных баллов в 21 встрече.

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Иван Шитик все материалы автора
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