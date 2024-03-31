Капризов забил 37-й гол в сезоне, Айкел заработал матч-штраф за фол на россиянине

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» — 1:0.

Россиянин реализовал большинство за три минуты до конца второго периода.

За две минуты до этого этого форвард «Вегаса» Джек Айкел получил матч-штраф за фол на Капризове — американец ударил его клюшкой в грудь.

Капризов забил 37-й гол в сезоне-2023/24. Всего у россиянина 82 (37+45) очка в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.